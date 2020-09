Il Genoa mette le ali: in arrivo Candreva e Reca (Di giovedì 17 settembre 2020) Entra nel vivo il mercato del Genoa in queste ultime ore. Sfumato il passaggio del terzino giallorosso Karsdrop, per il rifiuto di quest’ultimo di lasciare la Capitale, il club rossoblu’ ha puntato l’esterno destro dell’ Inter, Antonio Candreva, fuori dai piani tattici del tecnico nerazzurro Conte. Classe’ 87, l’ex Lazio ha chiesto garanzie sul suo futuro alla società nerazzurra che non pare intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il club di Preziosi si è subito messo sulle sue tracce offrendo l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Candreva con un contratto triennale/quadriennale. Proposta che il giocatore gradirebbe volentieri. Le parti hanno iniziato a ragionare sulla fattibilità dell’operazione. Ufficiale: Maran nuovo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Entra nel vivo il mercato delin queste ultime ore. Sfumato il passaggio del terzino giallorosso Karsdrop, per il rifiuto di quest’ultimo di lasciare la Capitale, il club rossoblu’ ha puntato l’esterno destro dell’ Inter, Antonio, fuori dai piani tattici del tecnico nerazzurro Conte. Classe’ 87, l’ex Lazio ha chiesto garanzie sul suo futuro alla società nerazzurra che non pare intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il club di Preziosi si è subito messo sulle sue tracce offrendo l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino dicon un contratto triennale/quadriennale. Proposta che il giocatore gradirebbe volentieri. Le parti hanno iniziato a ragionare sulla fattibilità dell’operazione. Ufficiale: Maran nuovo ...

