HarmonyOS | nel 2021 il primo smartphone con il sistema operativo Made in Huawei

(Di giovedì 17 settembre 2020) La notizia che l’anno prossimo uscirà sul mercato il primo smartphone Huawei su sistema operativo HarmonyOS di proprietà non era semplicemente nell’aria. Era già ampiamente illustrata nel libro che Huawei ha iniziato a scrivere da 10 anni a questa parte. Un processo già in atto, le cui fasi sono state semplicemente (si fa per dire) accelerate dalla messa al bando dell’azienda di Shenzhen da parte dell’amministrazione Trump.