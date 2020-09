Friuli, Bambino Positivo al Covid-19 in Una Scuola Dell’Infanzia (Di giovedì 17 settembre 2020) La sezione di una Scuola dell’infanzia in provincia di Udine è stata chiusa dopo l’accertamento di un caso Positivo al Covid-19. Un Bambino della sezione “piccoli” della Scuola dell’infanzia di Carlino, dopo aver presentato sintomi influenzali, è stato sottoposto a test, risultando Positivo al tampone. Il sindaco Loris Bazzo conferma all’ANSA la notizia. “La famiglia si è rivolta al pediatra, il quale ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone, che ha dato esito Positivo” afferma il sindaco. “Per questa ragione, l’intera sezione e l”insegnante di riferimento da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva, in attesa della ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 17 settembre 2020) La sezione di unadell’infanzia in provincia di Udine è stata chiusa dopo l’accertamento di un casoal-19. Undella sezione “piccoli” delladell’infanzia di Carlino, dopo aver presentato sintomi influenzali, è stato sottoposto a test, risultandoal tampone. Il sindaco Loris Bazzo conferma all’ANSA la notizia. “La famiglia si è rivolta al pediatra, il quale ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone, che ha dato esito” afferma il sindaco. “Per questa ragione, l’intera sezione e l”insegnante di riferimento da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva, in attesa della ...

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Bambino Ideati in Friuli i termoscanner a misura di bambino - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Maltrattamento dei bambini, Puglia tra le regioni più esposte

La Puglia insieme a Calabria, Sicilia e Campania, è tra le regioni italiane più esposta al maltrattamento all’infanzia, sia in relazione ai fattori di rischio presenti sul territorio regionale sia in ...

La mappa dei contagi da Covid-19 nelle scuole regione per regione

Con la riapertura delle scuole si stanno registrando i primi casi di contagio tra studenti, insegnanti e personale. La regola principale prevista dal protocollo di sicurezza per la riapertura delle sc ...

Alunni contagiati in due scuole a Carlino e a Trieste

Iniziato l'anno scolastico si registrano ulteriori casi di contagio da corona virus tra gli alunni. E' successo a Trieste, nella scuola primaria Gaspardis, e a Carlino, in provincia di Udine. Avvisata ...

