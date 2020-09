“Fate presto, sta male” ma aveva solo perso alla playstation: chiamata assurda al 118 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I genitori hanno chiamato il 118 pensando stesse male, invece aveva soltanto perso una partita alla playstation. L’assurda vicenda è accaduta nel centro storico di Napoli, nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso. Come racconta Nessuno tocchi Ippocrate, un’ambulanza del circuito 118 della Napoli 1 viene allertata per Codice Rosso, con riferita perdita di coscienza. L’intervento sul tablet viene confermato telefonicamente dalla centrale, la quale sollecita il mezzo con telefonata dove l’operatore dice al medico dell’ambulanza testuali parole: “Fai più presto che puoi, il paziente di 30 anni è incosciente ed i genitori sono in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I genitori hanno chiamato il 118 pensando stesse male, invecesoltantouna partita. L’vicenda è accaduta nel centro storico di Napoli, nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso. Come racconta Nessuno tocchi Ippocrate, un’ambulanza del circuito 118 della Napoli 1 viene allertata per Codice Rosso, con riferita perdita di coscienza. L’intervento sul tablet viene confermato telefonicamente dcentrale, la quale sollecita il mezzo con telefonata dove l’operatore dice al medico dell’ambulanza testuali parole: “Fai piùche puoi, il paziente di 30 anni è incosciente ed i genitori sono in ...

