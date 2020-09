Fare Democratico-Popolari | Rosato | ' I giovani hanno bisogno di speranza e concretezza'

(Di giovedì 17 settembre 2020) Referendum costituzionale, De Mita: 'Un voto che non serve' 24 agosto 2020 Regionali, confronto De Mita-De Luca, il governatore: 'Campania prima regione d'Italia in un anno e mezzo' 12 settembre 2020 ...

acamilli : RT @EugenioCardi: Tal #Gubitosa del #M5S a #SkyTg24 dice: 'imponiamo ai partiti di fare una scelta di qualità dei propri parlamentari'. Que… - giildagio : RT @EugenioCardi: Tal #Gubitosa del #M5S a #SkyTg24 dice: 'imponiamo ai partiti di fare una scelta di qualità dei propri parlamentari'. Que… - rivellandrea : RT @EugenioCardi: Tal #Gubitosa del #M5S a #SkyTg24 dice: 'imponiamo ai partiti di fare una scelta di qualità dei propri parlamentari'. Que… - duemme6 : RT @EugenioCardi: Tal #Gubitosa del #M5S a #SkyTg24 dice: 'imponiamo ai partiti di fare una scelta di qualità dei propri parlamentari'. Que… - IgorCollet : @Jesss____ @lealiofficial @GFVIP_Official Questo punto , viene richiamato anche nella LEGGE CONTRO L'APOLOGIA DI CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare Democratico

AvellinoToday

Roma, 17 settembre 2020 - Sette le Regioni chiamate a rinnovare il proprio governo e i vari ‘parlamentini’ territoriali nelle elezioni regionali 2020. Oltre 18 milioni e mezzo di italiani coinvolti, ...«I giovani hanno bisogno di speranza e concretezza, di poter coltivare aspirazioni e sogni, ma anche di opportunità per crescere». Ad affermarlo è Pino Rosato, capolista di “Fare Democratico – Popolar ...Che durante le prossime consultazioni regionali sia possibile scegliere la via del voto disgiunto non è di certo una novità di quest'anno, ma che addirittura durante uno spot elettorale un candidato ( ...