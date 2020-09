F1 | Webber | Leclerc? Potrebbe stancarsi di questa situazione

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA - " Sto tenendo d'occhio, sono interessato a lui e ai suoi prossimi anni in Ferrari" . Queste le parole di Mark, ex pilota tra le altre di Minardi e Red Bull, riguardo il futuro ...

FormulaPassion : #F1: secondo #Webber anche #Leclerc finirà presto nel mirino della critica - OA_Sport : F1, Mark Webber: “Penso che Leclerc possa terminare il rapporto con la Ferrari prima del previsto” - SimoneCarica : Recap ultimi vincitori in #F1: centoprimo Vettel centosecondo Webber centoterzo Rosberg centoquarto Maldonado cento… -

Ultime Notizie dalla rete : Webber Leclerc

“Tengo d’occhio Charles Leclerc”. Mark Webber, ex pilota della Red Bull, ha lanciato una bomba sulla Ferrari in un’intervista rilasciata a Channel 4. L’australiano è convinto che il rapporto tra il mo ...Il pilota Ferrari Charles Leclerc ha parlato dei suoi inizi alla rossa e del suo rapporto con Sebastian Vettel, svelando una curiosità. I dettagli Il rapporto tra due compagni di scuderia è sempre com ...Nell’ultimo decennio, prima Fernando Alonso e poi Sebastian Vettel hanno cercato senza successo di riportare il titolo iridato a Maranello. Dove hanno fallito i due campioni del mondo però, vorrebbe r ...