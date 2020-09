Elle Fanning parla di un farmaco dimagrante letale che "cuoce" vive le persone in un podcast (Di giovedì 17 settembre 2020) L'attrice Elle Fanning sarà la voce narrante e produttrice di un podcast dedicato a un farmaco dimagrante che brucia dall'interno le persone. Elle Fanning realizzerà, in collaborazione con Jessica Wapner, un podcast dedicato a un controverso farmaco dimagrante che aiuta anche i bodybuilders ed è stato accusato di avere dElle conseguenze drammatiche e letali su chi lo assume. Il progetto si basa su una storia pubblicata dall'ex giornalista di Newsweek nel mese di gennaio su The Daily Beast ed è stato commissionato da Vespucci Group. La star di The Great realizzerà quindi One Click per Cadence13, adattando The Deadly Internet Diet Drug That Cooks People ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020) L'attricesarà la voce narrante e produttrice di undedicato a unche brucia dall'interno lerealizzerà, in collaborazione con Jessica Wapner, undedicato a un controversoche aiuta anche i bodybuilders ed è stato accusato di avere dconseguenze drammatiche e letali su chi lo assume. Il progetto si basa su una storia pubblicata dall'ex giornalista di Newsweek nel mese di gennaio su The Daily Beast ed è stato commissionato da Vespucci Group. La star di The Great realizzerà quindi One Click per Cadence13, adattando The Deadly Internet Diet Drug That Cooks People ...

erwtiee : RT @ellefbrasil: ?? Elle Fanning fotografada por Gia Coppola para a C Magazine. - erwtiee : RT @ellefbrasil: ?? Elle Fanning fotografada por Gia Coppola para a C Magazine. - erwtiee : RT @ellefbrasil: ?? Elle Fanning fotografada por Gia Coppola para a C Magazine. - IOdonna : Elle Fanning, selfie su Instagram celebrando il suo eczema - sosbiglietti : Elle Fanning ha trasformato il suo eczema sulle palpebre in un momento di bellezza -

Ultime Notizie dalla rete : Elle Fanning Elle Fanning mostra l’eczema sugli occhi: i selfie senza trucco sono un elogio alla vera bellezza Donna Fanpage Elle Fanning mostra l’eczema sugli occhi: i selfie senza trucco sono un elogio alla vera bellezza

Siamo sempre stati abituati a credere che le star siano dei veri e propri "angeli caduti dal cielo", degli esseri così impeccabili da non sapere neppure cosa siano difetti e imperfezioni. La verità, p ...

L’Oréal Paris è Make Up Ufficiale della Milano Fashion Week P/E 2021

La Milano Fashion Week P/E 2021, in programma dal 22 al 28 settembre, porterà con sé molte novità. Una settimana della moda in tempi di post pandemia che è praticamente alle porte. C’è chi sfilerà a p ...

Jenny De Nucci: «La responsabilità di essere un esempio per i giovani»

Dagli esordi a «Il Collegio» alla carriera di attrice in fiction di successo come «Don Matteo» e «Un passo dal cielo»; dal sogno di lavorare con Elle Fanning alla responsabilità di essere seguita da p ...

Siamo sempre stati abituati a credere che le star siano dei veri e propri "angeli caduti dal cielo", degli esseri così impeccabili da non sapere neppure cosa siano difetti e imperfezioni. La verità, p ...La Milano Fashion Week P/E 2021, in programma dal 22 al 28 settembre, porterà con sé molte novità. Una settimana della moda in tempi di post pandemia che è praticamente alle porte. C’è chi sfilerà a p ...Dagli esordi a «Il Collegio» alla carriera di attrice in fiction di successo come «Don Matteo» e «Un passo dal cielo»; dal sogno di lavorare con Elle Fanning alla responsabilità di essere seguita da p ...