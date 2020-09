Donne, a Bologna boom di uomini violenti ‘pentiti’. Ma solo per ottenere sconto pena (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Da quando è in vigore la legge del Codice rosso sono “esplose le richieste da parte degli avvocati difensori (degli uomini che commettono violenze, ndr) per accedere al Centro per uomini maltrattanti (Cam)” di Bologna. Questo accade, non tanto per morale o senso di colpa da parte degli uomini, ma perchè il Codice rosso permette a coloro che hanno un procedimento penale, una sentenza o un processo in corso, di ottenere agevolazioni, come sconti della pena o soluzioni alternative al carcere, se decidono di intraprendere un percorso di recupero psicologico. A dirlo è Gerardo Lupi, dirigente sociologo dell’Azienda sanitaria di Bologna, che fa il punto della situazione in occasione dell’udienza conoscitiva per aggiornamenti sull’attività del Centro per uomini maltrattanti e sul presidio antiviolenza della Casa della salute al Navile, chiesta dalla consigliera dem Simona Lembi. Come spiega Lupi, proprio per questo è “alto il tasso di abbandono” del percorso di recupero.MOLTI ABBANDONANO DOPO I PRIMI 3 INCONTRI Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Da quando è in vigore la legge del Codice rosso sono “esplose le richieste da parte degli avvocati difensori (degli uomini che commettono violenze, ndr) per accedere al Centro per uomini maltrattanti (Cam)” di Bologna. Questo accade, non tanto per morale o senso di colpa da parte degli uomini, ma perchè il Codice rosso permette a coloro che hanno un procedimento penale, una sentenza o un processo in corso, di ottenere agevolazioni, come sconti della pena o soluzioni alternative al carcere, se decidono di intraprendere un percorso di recupero psicologico. A dirlo è Gerardo Lupi, dirigente sociologo dell’Azienda sanitaria di Bologna, che fa il punto della situazione in occasione dell’udienza conoscitiva per aggiornamenti sull’attività del Centro per uomini maltrattanti e sul presidio antiviolenza della Casa della salute al Navile, chiesta dalla consigliera dem Simona Lembi. Come spiega Lupi, proprio per questo è “alto il tasso di abbandono” del percorso di recupero.MOLTI ABBANDONANO DOPO I PRIMI 3 INCONTRI

basketinside360 : A1 - Virtus Bologna vince anche il remake contro Empoli - - AndreD81 : RT @OrioliPaolo: Nel 1934 l'aereo-Club di Bologna organizzò dei corsi di pilotaggio per donne Mussolini, che tanto fece per migliorare la c… - nunkui2 : RT @RedattoreSocial: #Bologna, un murales contro la violenza sulle donne. Per realizzarlo la @casadonne lancia un crowdfunding su @betapdb… - casadonne : RT @RedattoreSocial: #Bologna, un murales contro la violenza sulle donne. Per realizzarlo la @casadonne lancia un crowdfunding su @betapdb… - AliceFacchini3 : È la primavera del 1985. A Bologna avvengono 3 casi di stupro di 3 minorenni. Allora un gruppo di donne si ritrova… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Bologna Bologna, un murales contro la violenza sulle donne Redattore Sociale Festini a Villa Inferno, il pm al gip: carcere per tre indagati. Ricostruita rete di pusher

Sarebbero «argomentazioni illogiche» per il pm Stefano Dambruoso quelle che hanno portato il gip Letizio Magliaro a non applicare la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati per Villa Infe ...

Lavoro: donna e digitale per un’agricoltura sempre più rosa

“Il corso di formazione per l’imprenditoria femminile organizzato da Coldiretti Emilia Romagna è stato il primo appuntamento in rosa per riprendere l’attività associativa dopo la pausa estiva e un’occ ...

Riparte “Tale e Quale Show”, fra i vip la anche la cantante bolognese Barbara Cola

Il varietà campione d'ascolti “Tale e Quale Show” è in procinto di ripartire e fra i vip che stanno per mettersi in gioco in prima serata c'è anche la cantante bolognese Barbara Cola, che tutti ricord ...

Sarebbero «argomentazioni illogiche» per il pm Stefano Dambruoso quelle che hanno portato il gip Letizio Magliaro a non applicare la custodia cautelare in carcere per tre degli indagati per Villa Infe ...“Il corso di formazione per l’imprenditoria femminile organizzato da Coldiretti Emilia Romagna è stato il primo appuntamento in rosa per riprendere l’attività associativa dopo la pausa estiva e un’occ ...Il varietà campione d'ascolti “Tale e Quale Show” è in procinto di ripartire e fra i vip che stanno per mettersi in gioco in prima serata c'è anche la cantante bolognese Barbara Cola, che tutti ricord ...