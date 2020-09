Calciomercato Palermo, Odjer dice no: Sagramola-Castagnini in pressing su Foglia. Situazione e dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) "Odjer dice no al Palermo".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sul Calciomercato del club rosanero, e soprattutto sull'inaspettato dietrofront dell’ex Trapani. Il centrocampista aveva già prenotato il volo per Palermo e biglietto alla mano si stava preparando per partire in tarda serata per raggiungere il capoluogo siciliano, ma la moglie ha improvvisamente bloccato l'affare: era tutto pronto, prima le consuete visite mediche di rito e poi la firma sul contratto, ma pare che la donna "non avrebbe gradito scendesse di categoria, nonostante si trattasse di una piazza importante come Palermo".Per non farsi trovare impreparati alla prima di campionato - in programma domenica 27 settembre contro il Teramo -, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) "no al".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori suldel club rosanero, e soprattutto sull'inaspettato dietrofront dell’ex Trapani. Il centrocampista aveva già prenotato il volo pere biglietto alla mano si stava preparando per partire in tarda serata per raggiungere il capoluogo siciliano, ma la moglie ha improvvisamente bloccato l'affare: era tutto pronto, prima le consuete visite mediche di rito e poi la firma sul contratto, ma pare che la donna "non avrebbe gradito scendesse di categoria, nonostante si trattasse di una piazza importante come".Per non farsi trovare impreparati alla prima di campionato - in programma domenica 27 settembre contro il Teramo -, ...

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Odjer dice no: Sagramola-Castagnini in pressing su Foglia. Situazione e dettagli - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Odjer dice no: Sagramola-Castagnini in pressing su Foglia. Situazione e dettagli… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Odjer dice no: Sagramola-Castagnini in pressing su Foglia. Situazione e dettagli… - ForzaPalermoIT : ?? Palermo, si pensa al centrocampo. Le ultime ?? di Francesco Lupo #PalermoCalcio #SerieC - GoalSicilia : #Calciomercato #Palermo: fatta per un ex #Catania e #Trapani, piace anche #Foglia -