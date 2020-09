Una squadra di calcio decide di omaggiare Sabrina Salerno (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Spagna hanno deciso di intitolare una squadra alla celebre showgirl Il ritorno televisivo di Sabrina Salerno è avvenuto nel corso dell’ultima edizione di Sanremo 2020. L’ex showgirl ha conquistato la fama negli anni ’80, con l’introduzione della tv commerciale e di show che le permisero di acquistare un po’ di popolarità. Popolarità di cui non si sono dimenticati alcuni suoi fan addirittura in Spagna. A dare la notizia è il celebre quotidiano “Marca” che ha raccontato come sia nata la “Società Sportiva Sabrina Salerno” fondata da un gruppo di persone nate proprio negli anni ’80. 🤠⚽️ "Todos somos de los ochenta y creemos que Sabrina Salerno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Spagna hanno deciso di intitolare unaalla celebre showgirl Il ritorno televisivo diè avvenuto nel corso dell’ultima edizione di Sanremo 2020. L’ex showgirl ha conquistato la fama negli anni ’80, con l’introduzione della tv commerciale e di show che le permisero di acquistare un po’ di popolarità. Popolarità di cui non si sono dimenticati alcuni suoi fan addirittura in Spagna. A dare la notizia è il celebre quotidiano “Marca” che ha raccontato come sia nata la “Società Sportiva” fondata da un gruppo di persone nate proprio negli anni ’80. 🤠⚽️ "Todos somos de los ochenta y creemos que...

