' Tutta La Spezia è zona rossa Basta razzismo' | i cartelli ' ironici' nella città colpita dal boom di contagi Covid

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Spezia

La Spezia - La Twitter-mania ha contagiato un po' tutti. Per alcuni è una finestra sul mondo, per altri strumento di aggiornamento, per altri ancora divertente vezzo serio o semi-serio. Per CDS è sopr ..."Il Covid-19 non sa leggere il nome delle strade". "Tutta La Spezia è zona rossa. Basta razzismo". Sono i messaggi che da stamani si leggono su alcuni cartelli apparsi nel Quartiere Umbertino, alla Sp ...