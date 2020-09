“Suarez non avrà il passaporto prima di ottobre? Un leggero senso di schifo mi sopraggiunge”: Gassman polemico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Alessandro Gassman fa discutere per un tweet polemico sul passaporto di Luis Suarez. Ad oggi proprio questo problema impedirebbe alla Juve di piazzare il colpo in attacco. Il celeberrimo attore romano ha espresso sui social la sua opinione: “Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse, non può avere la cittadinanza, che ‘purtroppo’, un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere il passaporto italiano prima di ottobre, un leggero senso di schifo mi sopraggiunge“. Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri ,che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza, che “purtroppo” ,un calciatore sudamericano non ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Alessandrofa discutere per un tweetsuldi Luis Suarez. Ad oggi proprio questo problema impedirebbe alla Juve di piazzare il colpo in attacco. Il celeberrimo attore romano ha espresso sui social la sua opinione: “Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri, che pagano le tasse, non può avere la cittadinanza, che ‘purtroppo’, un calciatore sudamericano non riuscirà ad avere ilitalianodi, undimi sopraggiunge“. Quando leggo, in un paese dove chi nasce da genitori stranieri ,che pagano le tasse,non può avere la cittadinanza, che “purtroppo” ,un calciatore sudamericano non ...

