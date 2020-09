qn_lanazione : Sedici appartamenti inagibili, famiglie allontanate da casa - cascinanotizie : Edificio pericolante, sedici appartamenti evacuati -

Ultime Notizie dalla rete : Sedici appartamenti

La Nazione

Sedici appartamenti nuovi di zecca in via XIII luglio per famiglie non abbienti da consegnare agli aventi diritto probabilmente a fine anno, ma anche 26 alloggi tra la città e la frazione di Borgo Tuf ...