Scuola | Unicef | “La metà degli studenti in tutto il mondo è ancora a casa”

Secondo quanto riferito dall'Unicef, la metà degli studenti in tutto il mondo non è ancora rientrata a Scuola a causa del Coronavirus. Si parla di circa 870 milioni di bambini…

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Circa 872 milioni di bambini in età scolare di 51 Paesi - ovvero la metà della popolazione studentesca mondiale - non sono ancora in grado di tornare a scuola a causa del coron ...

Onu attraverso Oms, Unicef e Unesco: chiudere le scuole solo come ultima ratio

L’Onu, attraverso Oms, Unicef e Unesco, chiede ai governi di tutto il mondo che la chiusura delle scuole sia considerata una extrema ratio nella lotta alla pandemia di Covid-19. “La decisione di chiud ...

Scuola, Unicef: 872 milioni di studenti in 51 Paesi non hanno ripreso dopo il Covid

La pandemia ha generato un'emergenza educativa globale. A quasi nove mesi dall'inizio la metà della popolazione studentesca mondiale non è ancora in grado di tornare nelle aule. E per moltissimi l'app ...

