Reti metalliche a scuola per separare le classi: nessuna “trincea”, alcune precisazioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fa molto discutere la comparsa di Reti metalliche comparse all’interno di una scuola con lo scopo di separare le classi. La segnalazione arriva da alcuni esponenti della Lega, come il consigliere comunale Davide Bordoni, i quali parlano di “scuola trincea”. La vicenda ha avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi” di Ostia. Tre classi in palestra per il distanziamento sociale Fanpage spiega che presso l’Istituto si è rivelato necessario sistemare tre classi nella palestra per via delle nuove disposizioni per la didattica sul contenimento della pandemia del COVID-19. Le recinzioni sono state allestite per separare le tre classi. Fanpage ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fa molto discutere la comparsa dicomparse all’interno di unacon lo scopo dile. La segnalazione arriva da alcuni esponenti della Lega, come il consigliere comunale Davide Bordoni, i quali parlano di “trincea”. La vicenda ha avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi” di Ostia. Trein palestra per il distanziamento sociale Fanpage spiega che presso l’Istituto si è rivelato necessario sistemare trenella palestra per via delle nuove disposizioni per la didattica sul contenimento della pandemia del COVID-19. Le recinzioni sono state allestite perle tre. Fanpage ...

Aumenta il finanziamento per gli investimenti di prevenzione contro gli attacchi dei predatori nei confronti del bestiame o per il ripristino di danni causati da animali selvatici: ok della Giunta. I ...PORTO TORRES. Diversi frequentatori abituali sottolineano la situazione di estremo degrado nel tratto di spiaggia compreso tra lo stagno di Pilo e l'inizio di Ezzi Mannu, a Stintino. Fin dai giorni ...Nella Asl Roma 1 sono 20 i contagi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Allo Spallanzani 92 ...