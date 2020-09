Remaschi | confronto su Facebook con i cittadini | ma con gli altri candidati?

gazzettadilucca : #Remaschi prende le distanze dall'emittente televisiva -

Ultime Notizie dalla rete : Remaschi confronto

LuccaInDiretta

Marco Remaschi non intende partecipare al confronto organizzato da NoiTv, tra i candidati sindaco a Coreglia, prendendo con questo le distanze dall'emittente televisiva. Questo il messaggio che Remasc ...Non ci sarà il confronto su NoiTv tra i candidati a sindaco di Coreglia. Dei tre candidati in lizza, infatti, il solo Giorgio Daniele ha dato la propria disponibilità a partecipare. Gli altri due cand ...COREGLIA – Non ci sarà il confronto su NoiTv tra i candidati a sindaco di Coreglia. Dei tre candidati in lizza, infatti, il solo Giorgio Daniele ha dato la propria disponibilità a partecipare. Gli alt ...