Raiola: «Kean alla Juventus? Siamo davanti alla sede dell’Inter» – VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mino Raiola, oggi a Milano davanti alla sede dell’Inter, parla del possibile passaggio di Moise Kean alla Juventus – VIDEO Nella giornata odierna Mino Raiola si è recato presso la sede dell’Inter. All’uscita dalla sede nerazzurra, il procuratore ha parlato anche Moise Kean e del suo possibile trasferimento alla Juventus. «davanti alla sede dell’Inter non chiedete della Juventus. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mino, oggi a Milanodell’Inter, parla del possibile passaggio di MoiseNella giornata odierna Minosi è recato presso ladell’Inter. All’uscita dnerazzurra, il procuratore ha parlato anche Moisee del suo possibile trasferimento. «dell’Inter non chiedete della. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di ...

