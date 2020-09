Picchia le donne | gli assalti a tante sconosciute in strada a Milano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Esce di casa e Picchia le donne servendosi anche di armi esotiche. La cosa ha luogo a Milano con lui che sceglieva per caso le sue vittime. Un maniaco Picchia le donne in strada assaltandole per caso. Il fatto è accaduto a Milano nella giornata di sabato 12 settembre 2020, con almeno quattro casi accertati … L'articolo Picchia le donne gli assalti a tante sconosciute in strada a Milano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Esce di casa eleservendosi anche di armi esotiche. La cosa ha luogo acon lui che sceglieva per caso le sue vittime. Un maniacoleinassaltandole per caso. Il fatto è accaduto anella giornata di sabato 12 settembre 2020, con almeno quattro casi accertati … L'articololegliinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A Milano dava pugni in faccia e sulle braccia a donne incontrate per caso. Gli episodi accertati sono 4 ma l’ipotesi degli investigatori è che ne siano molti di più, la maggior parte non denunciati pe ...

Picchia e insulta ragazza trans: denunciata 45enne nell'Avellinese

È accaduto ad Altavilla Irpina, le violenze si ripetono da mesi e in alcuni casi sono state anche riprese con i telefonini e sono finite in rete. La vittima delle vessazioni un anno fa ha cambiato cit ...

Boldrini: “La società italiana è ancora patriarcale. Serve fare sul serio con la legge sull’omotransfobia”

L’ex Presidente della Camera è intervenuta a Radio Popolare. Laura Boldrini, deputata del PD ed ex Presidente della Camera, è da sempre impegnata nella lotta per i diritti civili e oggi è intervenuta ...

