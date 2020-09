“Ondate di calore | più incendi e disponibilità d’acqua ridotta” | gli effetti del cambiamento del clima nell’Italia delle prossime generazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un’Italia sempre più calda – fino a 5 gradi in più nel 2100 nello scenario peggiore – con foreste che siano più spesso, una disponibilità d’acqua ridotta del 40% e città esposte a ondate die piogge molto violente. Così sarà il Paese che i nostri figli erediteranno, se non si agisce subito e in maniera strutturale, secondo l’ultimo studio del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamentitici (Cmcc), l’ente di ricerca che realizza studi e modelli del sistematico grazie a un’infrastruttura tecnologica capace di sviluppare simulazioni altamente accurate. Come quella sull’Italia del futuro contenuta nel rapporto “Analisi del rischio. I cambiamentitici in Italia”, a cura di ...