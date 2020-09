Omicidio Mastropietro | Oseghale | “Pagherò | ma non l’ho uccisa”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa mattina si è svolta la prima udienza presso l’Aula della Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Ancona sul caso dell’uccisione di Pamela, la 18enne romana che, dopo essersi allontanata da una comunità di Macerata, è stata ritrovata morta e fatta a pezzi. In primo grado Innocentè stato condannato all’ergastolo a 18 mesi di isolamento con l’accusa di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza, ma insiste sul fatto di non aver provocato lui la morte della giovane, che, secondo i suoi legali, sarebbe morta invece per overdose.Secondo gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi che lo difendono,avrebbe detto:“Voglio pagare per quello che ho fatto, ma non l’ho uccisa”Il tentativo è, ovviamente, ...

