Navalny | Respiro da solo E tornerò in Russia a lottare

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roberto Fabbri Foto social 26 giorni dopo il coma per l'avvelenamento. Il Cremlino (senza nominarlo): "È libero di rientrare" «Ciao, sono. Mi mancate. Ancora non riesco a fare quasi nulla, ma ieri sono riuscito a respirare tutto il giorno da, senza alcun aiuto esterno, nemmeno quello di un ventilatore». Ventisei giorni dopo essere finito in coma in seguito ad avvelenamento con un agente nervino del tipo novichok, come stabilito dalle analisi effettuate in Germania dove è ricoverato, il capo dell'opposizione russa ha ristabilito i contatti social con i suoi sostenitori. E nonha mandato loro una sua foto in compagnia della moglie e dei due figli, ma ha soprattutto fatto una promessa che non è rivoltaa chi lo apprezza:; in ...