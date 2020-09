Napoli, 150 vigili in quarantena: contagio a una tavolata senza mascherine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quattordici vigili trovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 in quarantena perché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i contagiati. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quattordicitrovati positivi al virus, fino ad ora; altri 150 inperché appartengono alla stessa unità operativa e in qualche modo potrebbero aver avuto contatti con i contagiati. ...

SkyTG24 : #Napoli, focolaio Covid in caserma vigili urbani: 150 in quarantena - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 14 vigili contagiati a Napoli: altri 150 agenti in quarantena #napoli - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Napoli, 150 vigili urbani in quarantena: 14 contagiati a una tavolata senza mascherine - wam_the : Covid. A Napoli focolaio nella polizia municipale: 14 positivi, 150 in attesa - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 14 vigili contagiati a Napoli: altri 150 agenti in quarantena #napoli -