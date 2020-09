Morire a 36 anni, anche l’attore Alien trovato senza vita nella sua casa dopo le colleghe Ashina Sei e Oh In-hye (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stato trovato morto nella sua abitazione a Taipei il cantante e conduttore televisivo Alien Huang. Aveva 36 anni e gli inquirenti sospettano si sia trattato di un suicidio. Secondo le prima ricostruzioni il ragazzo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo mentre entrava in casa alle 19:15 di venerdì e non è stato più visto uscire. Il padre ha trovato il corpo la mattina successiva. È il terzo caso di morte di un star orientale di 36 anni in pochi giorni: l’attrice giapponese Ashina Sei è morta il 14 settembre e poche ore fa la notizia della morte dell’attrice coreana Oh In-hye. In entrambi i casi la stampa internazionali e gli inquirenti parlano di “apparente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) È statomortosua abitazione a Taipei il cantante e conduttore televisivoHuang. Aveva 36e gli inquirenti sospettano si sia trattato di un suicidio. Secondo le prima ricostruzioni il ragazzo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo mentre entrava inalle 19:15 di venerdì e non è stato più visto uscire. Il padre hail corpo la mattina successiva. È il terzo caso di morte di un star orientale di 36in pochi giorni: l’attrice giapponeseSei è morta il 14 settembre e poche ore fa la notizia della morte dell’attrice coreana Oh In-hye. In entrambi i casi la stampa internazionali e gli inquirenti parlano di “apparente ...

rulajebreal : #WillyMonteiro è stato trucidato perché aveva la pelle nera. Il razzismo, l’incitamento al odio e la violenza di m… - SkyTG24 : Usa, rinchiudono il figlio in una stanza buia per anni e lo lasciano morire di stenti - FrancescoBonif1 : #QuellidellaLeopolda A tutti gli amici che in questi anni hanno continuato a credere nel riformismo, quello vero, a… - Bellamyisgolden : RT @proteggimipenc: clarke arriva sulla terra dopo aver appena ucciso bellamy e si ritrova nell'arena dove lo ha lasciato a morire 125 anni… - guarracinoleo : RT @InternoPoesia: «Forse è così, ho vissuto al di sopra dei miei mezzi, ho sperperato i battiti del cuore, ho intaccato la polpa. Ma che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Morire anni Usa, rinchiudono il figlio in una stanza buia per anni e lo lasciano morire di stenti Sky Tg24 Rutelli, Videocittà su nonviolenza, in settimane difficili

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Valorizzare artisti e creativi sul dare un messaggio di nonviolenza attivo è "particolarmente urgente. In queste settimane difficili in cui ci sono stati episodi di violenza e ...

Sabato i funerali delle due vittime dell'incidente aereo di Cassano allo Jonio

VERCELLI – Si terrà sabato mattina all’aeroporto Carlo Del Prete di Vercelli l’ultimo saluto a Tonino Greppi e Roberto Savio, i due piloti vercellesi di sessant’anni morti in un incidente aereo lo sco ...

Si lascia morire dopo la moglie: «Non poteva vivere senza di lei»

GAIARINE Si è lasciato morire a poco a poco Gildo Perin, 97 anni. La vita per lui non aveva più senso dopo che l’amatissima moglie Clorinda era morta lo scorso luglio dopo una caduta. A novembre avreb ...

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Valorizzare artisti e creativi sul dare un messaggio di nonviolenza attivo è "particolarmente urgente. In queste settimane difficili in cui ci sono stati episodi di violenza e ...VERCELLI – Si terrà sabato mattina all’aeroporto Carlo Del Prete di Vercelli l’ultimo saluto a Tonino Greppi e Roberto Savio, i due piloti vercellesi di sessant’anni morti in un incidente aereo lo sco ...GAIARINE Si è lasciato morire a poco a poco Gildo Perin, 97 anni. La vita per lui non aveva più senso dopo che l’amatissima moglie Clorinda era morta lo scorso luglio dopo una caduta. A novembre avreb ...