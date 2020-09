Massimo Giletti sotto scorta e con il giubbotto antiproiettile: la nuova vita dopo le minacce (Di mercoledì 16 settembre 2020) La nuova vita di Massimo Giletti contempla il girare per strada con la scorta di uomini armati in borghese e il giubbotto antiproiettile. Così appare il conduttore nelle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna in esclusiva. Giletti, alla vigilia della nuova edizione di Non è l’Arena su La7, si trova a fare i conti con una nuova quotidianità dopo le minacce del boss Filippo Graviano per aver denunciato in tv la scarcerazione dei detenuti in regime di Alta Sicurezza causa emergenza Covid. Giletti con la scorta e giubbotto antiproiettile. Foto Diva e Donna. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladicontempla il girare per strada con ladi uomini armati in borghese e il. Così appare il conduttore nelle immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna in esclusiva., alla vigilia dellaedizione di Non è l’Arena su La7, si trova a fare i conti con unaquotidianitàledel boss Filippo Graviano per aver denunciato in tv la scarcerazione dei detenuti in regime di Alta Sicurezza causa emergenza Covid.con la. Foto Diva e Donna. ...

