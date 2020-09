Lo chef Enrico Delfringher: “La regina Elisabetta impazzisce per il mio risotto Queen Victoria” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Kensington Palace e i suoi inquilini royal sfoglia la gallery «Ho passato tre anni alla corte dei Windsor, dal 1987 al 1992. Avevo solo 27 anni quando sono entrato a Kensington Palace, a servizio di Carlo e Diana». Enrico Derflingher, 56 anni, è uno degli chef più conosciuti del mondo. Ha lavorato per la famiglia reale inglese prima di finire, poi, alla Casa Bianca dai Bush. Il risotto Queen Victoria Derflingher racconta la sua esperienza nel nuovo episodio del podcast di iO Donna, God Save the Queen, dedicato ai ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Kensington Palace e i suoi inquilini royal sfoglia la gallery «Ho passato tre anni alla corte dei Windsor, dal 1987 al 1992. Avevo solo 27 anni quando sono entrato a Kensington Palace, a servizio di Carlo e Diana».Derflingher, 56 anni, è uno deglipiù conosciuti del mondo. Ha lavorato per la famiglia reale inglese prima di finire, poi, alla Casa Bianca dai Bush. IlVictoria Derflingher racconta la sua esperienza nel nuovo episodio del podcast di iO Donna, God Save the, dedicato ai ...

