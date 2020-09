La compagna di Johnny lo zingaro: “Non doveva evadere, ma l’ha fatto per amore” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una storia infinita quella che lega Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro, alle evasioni. Johnny è stato arrestato a Sassari dopo la settima fuga dall’inizio della sua incarcerazione. A parlare è la compagna: “Johnny non è più l’uomo spietato di un tempo, ha passato 46 anni in galera ed è cambiato. Ha sbagliato ancora, non … L'articolo La compagna di Johnny lo zingaro: “Non doveva evadere, ma l’ha fatto per amore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una storia infinita quella che lega Giuseppe Mastini, dettolo, alle evasioni.è stato arrestato a Sassari dopo la settima fuga dall’inizio della sua incarcerazione. A parlare è la: “non è più l’uomo spietato di un tempo, ha passato 46 anni in galera ed è cambiato. Ha sbagliato ancora, non … L'articolo Ladilo: “Non, ma l’haper amore” proviene da www.meteoweek.com.

