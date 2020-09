Kumbulla a Roma: visite mediche e firma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma - È cominciata la nuova avventura di Marash Kumbulla alla Roma. Il difensore centrale classe 2000 è sbarcato a Fiumicino alle 16.35 con il volo AZ1488: l'ormai ex Verona è stato accompagnato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020)- È cominciata la nuova avventura di Marashalla. Il difensore centrale classe 2000 è sbarcato a Fiumicino alle 16.35 con il volo AZ1488: l'ormai ex Verona è stato accompagnato ...

DiMarzio : #Kumbulla alla @OfficialASRoma: accordo appena raggiunto anche con il giocatore che domani partirà per #Roma ? #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #ASRoma vicina a Kumbulla: i dettagli - noljanlole1 : RT @DiMarzio: #Roma, l'arrivo di #Kumbulla a Villa Stuart per le visite mediche: - MendesDiego91 : RT @DiMarzio: #Roma, l'arrivo di #Kumbulla a Villa Stuart per le visite mediche: -