Inter-Vidal, accordo totale: prima però i nerazzurri hanno necessità di vendere almeno un giocatore (Di mercoledì 16 settembre 2020) prima di concretizzare il colpo Vidal l'Inter ha necessità di vendere un giocatore: il principale indiziato a fare le valigie è Godin che piace al Cagliari. Leggi su 90min (Di mercoledì 16 settembre 2020)di concretizzare il colpol'ha necessità diun: il principale indiziato a fare le valigie è Godin che piace al Cagliari.

DiMarzio : #Inter, #Vidal è pronto a volare in Italia: attesa per la cessione di #Godin - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Accordo raggiunto tra Inter e Barcellona: i nerazzurri pagheranno un indennizzo per liberare Vidal… - TuttoMercatoWeb : ESPN - Vidal-Inter slitta: il cileno è ancora in Spagna, problemi fiscali per i nerazzurri - TrettiMatteo : RT @Eurosport_IT: E anche oggi 'Vidal all'Inter nelle prossime 48 ore...' ??????? Prossimamente a?l? ?c?i?n?e?m?a? all'Inter ??? ?? #CalcioMe… - 3cuori1ohana : RT @LGramellini: ha preso #Kulusevski (20), #Arthur (24) e McKennie (22) dopo aver preso #deLigt (20) e #Demiral (22) L'#Inter col bravis… -