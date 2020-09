Incendi Brasile: rogo distrugge l’85% del più grande santuario di giaguari al mondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) I vasti Incendi che da mesi stanno devastando il Pantanal, uno dei principali biomi del Brasile, hanno distrutto l’85% del Parco statale ‘Encontro das Aguas’, situato nello Stato occidentale di Mato Grosso e noto per avere la più alta concentrazione di giaguari al mondo. Secondo l’Istituto Centro Vida, le fiamme hanno consumato un’area di 92mila ettari del parco, che conta 108mila ettari. Per gli esperti, i giaguari, già minacciati di estinzione, sono ora minacciati anche dai roghi che si stanno estendendo in tutta la regione.L'articolo Incendi Brasile: rogo distrugge l’85% del più grande santuario di giaguari al ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) I vastiche da mesi stanno devastando il Pantanal, uno dei principali biomi del, hanno distrutto l’85% del Parco statale ‘Encontro das Aguas’, situato nello Stato occidentale di Mato Grosso e noto per avere la più alta concentrazione dial. Secondo l’Istituto Centro Vida, le fiamme hanno consumato un’area di 92mila ettari del parco, che conta 108mila ettari. Per gli esperti, i, già minacciati di estinzione, sono ora minacciati anche dai roghi che si stanno estendendo in tutta la regione.L'articolol’85% del piùdial ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Brasile Brasile, a luglio incendi record nella foresta amazzonica Il Sole 24 ORE Brasile: rogo distrugge 85% maggior santuario giaguari mondo

(ANSA) - ROMA, 16 SET - I vasti incendi che da mesi stanno devastando il Pantanal, uno dei principali biomi del Brasile, hanno distrutto l'85% del Parco statale 'Encontro das Aguas', situato nello Sta ...

Paulo Coelho in campo per l'Amazzonia: "Boicottiamo le esportazioni brasiliane"

Lo scrittore brasiliano, Paulo Coelho, ha criticato il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, responsabilizzandolo per gli incendi che devastano il Pantanal e l'Amazzonia. "Brucia il Pantanal! B ...

Anche il Brasile brucia

È una delle più grandi zone umide tropicali del mondo. Il numero di incendi nella prima metà del 2020 è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati diffusi da un ...

