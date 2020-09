IKEA e ASUS insieme per portare mobili e accessori da gaming nel mondo dell’arredamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) ASUS ROG (Republic Of Gamers) e IKEA hanno annunciato un’importante collaborazione, atta alla realizzazione di mobili e accessori dedicati al mondo del gaming. Non aspettatevi mobili stravaganti e prezzi folli però: le due aziende hanno infatti chiaramente indicato che la volontà è quella di mantenere i prezzi contenuti, creando però al contempo prodotti in grado di integrarsi in maniera più naturale con il resto dell’arredamento domestico, che è poi il vero assunto “rivoluzionario” dell’intera operazione. “Collaborando con ROG, IKEA vuole unire la sua conoscenza dell’arredamento della casa con la competenza di ROG nel creare un’esperienza di gioco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)ROG (Republic Of Gamers) ehanno annunciato un’importante collaborazione, atta alla realizzazione didedicati aldel. Non aspettatevistravaganti e prezzi folli però: le due aziende hanno infatti chiaramente indicato che la volontà è quella di mantenere i prezzi contenuti, creando però al contempo prodotti in grado di integrarsi in maniera più naturale con il resto dell’arredamento domestico, che è poi il vero assunto “rivoluzionario” dell’intera operazione. “Collaborando con ROG,vuole unire la sua conoscenza dell’arredamento della casa con la competenza di ROG nel creare un’esperienza di gioco ...

