(Di mercoledì 16 settembre 2020) Stiamo cercando di fare tutti il nostro meglio, questo un mercato unico.Queste le parole del neo direttore sportivo delDaniele, intervenuto su quelli che sono attualmente i temi caldi del calciomercato rossoblu. Intervistato ai microfoni di Tele Nord, l'ex dirigente di Palermo e Parma ha voluto rassicurare tutti i supporters del Grifone su quelli che saranno i prossimi acquisti di una sessione di mercato sicuramente diversa rispetto agli altri anni: “Io cerco di lavorare, posso capire qualcuno che si pensava fossimo in una fase di stallo ma questo è un mercato particolare - ha affermato con franchezza- Non è semplice, non voglio sbagliare e sto aspettando di prendere i vari giocatori. Con l’aiuto del ...

Mediagol : #Genoa, #Faggiano: “Vi dico tutto su Cutrone e Sanabria, ecco la verità. Cessioni? Ho la mia idea” - Mediagol : #Genoa, Faggiano: 'Vi dico tutto su Cutrone e Sanabria, ecco la verità. Cessioni? Ho la mia idea'… - fcin1908it : Mercato Inter, ds Genoa: 'Pinamonti? Situazione non semplice, ci lavoriamo con l'Inter' - - passione_inter : Faggiano (ds Genoa): 'Pinamonti? Stiamo lavorando con l'Inter, difficile una svolta presto' -… - Bubu_Inter : RT @FcInterNewsit: Faggiano, ds Genoa: 'Pinamonti? Lavoriamo con l'Inter, ma la situazione non è semplice' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Faggiano

“Su Pinamonti stiamo lavorando con l’Inter, ma non è semplice. Non credo ci sarà una svolta in fretta per la trattativa. Io cerco di lavorare, posso capire che qualcuno pensava fossimo in una fase di ...Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è intervenuto ieri in diretta su TeleNord facendo il punto della situazione sul mercato rossoblù. Queste le sue parole. “Io cerco di lavorare, posso ca ...Fabio Paratici non si ferma ad Edin Dzeko, vuole regalare un altro attaccante alla Juventus. Oltre al bosniaco è vicino a riportare a Torino un giovane classe 2000 da mettere a disposizione di Andrea ...