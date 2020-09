Gavettone a Luigi Di Maio, il ministro travolto da una secchiata d’acqua durante un incontro pubblico (Di mercoledì 16 settembre 2020) San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Città Natale dell’attore Massimo Troisi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è appena arrivato a un incontro pubblico, e proprio mentre è impegnato a posare per un selfie con un suo fan, ecco arrivargli addosso un Gavettone. Una vera e propria secchiata d’acqua, giunta da chissà dove. Il ministro si trovava in mezzo alla folla, che lo acclamava, per sostenere la candidatura di una esponente del posto del Movimento 5 Stelle. >> Leggi anche: Scuola, il video degli autoscontri con i nuovi banchi a rotelle risale al 2017 Gavettone a Luigi Di Maio, le immagini della secchiata d’acqua ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Città Natale dell’attore Massimo Troisi. Ildegli EsteriDiè appena arrivato a un, e proprio mentre è impegnato a posare per un selfie con un suo fan, ecco arrivargli addosso un. Una vera e propriad’acqua, giunta da chissà dove. Ilsi trovava in mezzo alla folla, che lo acclamava, per sostenere la candidatura di una esponente del posto del Movimento 5 Stelle. >> Leggi anche: Scuola, il video degli autoscontri con i nuovi banchi a rotelle risale al 2017Di, le immagini dellad’acqua ...

fanpage : Gavettone sul palco, Luigi Di Maio colpito in pieno - ligi_p : RT @SfigaCatrame: Luigi Di Maio durante un comizio viene colpito da un gavettone d'acqua. Per il lancio dei pomodori, si aspetta la prossim… - gaiaitaliacom : Un gavettone a Luigi Di Maio. Non è un augurio, è un fatto- - repubblica : RT @RepubblicaTv: Campania, San Giorgio a Cremano: il gavettone lanciato sul ministro Di Maio: Gavettone sul ministro degli Esteri Luigi Di… - MGrantorino : RT @ilgiornale: Spiacevole episodio per Luigi Di Maio a San Giorgio a Cremano, dove è stato colpito da un gavettone d'acqua durante l'incon… -