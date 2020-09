Eastman Kodak brilla a Wall Street

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Protagonista il titolo, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 37,08%. A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che uno studio legale assunto dall’ex gigante della fotografia ha affermato che le operazioni effettuate dal CEO Jim Continenza nel periodo in cui la società ha appreso di poter ricevere un prestito governativo di 765 milioni di dollari non andavano contro le politiche interne. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all’indice di riferimento. La situazione di medio periodo diresta ...

Ultime Notizie dalla rete : Eastman Kodak

Il Messaggero

(Teleborsa) - Protagonista il titolo Eastman Kodak, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 37,08%. A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia che uno studio legale assunto dall'ex g ...I principali indici di Wall Street sono in rialzo, in un contesto in cui gli investitori sperano che la Federal Reserve decida di mantenere i tassi di interesse a livelli molto bassi per un periodo pi ...Kodak è la prima azienda a portare la fotografia sul mercato di massa. Negli anni '70 copriva il 90% del mercato americano delle pellicole e l'85% delle fotocamere. Nel 2012 la crisi l'ha spinta in am ...