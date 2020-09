Coronavirus: risalgono i contagi in Russia, 5.809 in 24 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 16 SET - Tornano a salire i contagi in Russia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi registrati sono stati 5.809, ovvero il valore più alto dal 26 luglio scorso. I morti sono stati ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 16 SET - Tornano a salire iin. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi registrati sono stati 5.809, ovvero il valore più alto dal 26 luglio scorso. I morti sono stati ...

GiaPettinelli : Coronavirus: risalgono i contagi in Russia, 5.809 in 24 ore - Ultima Ora - ANSA - Miti_Vigliero : Coronavirus: risalgono i contagi in Russia, 5.809 in 24 ore - Ultima Ora - ANSA - VoceAmicaItalia : #Coronavirus: risalgono i contagi in #Russia, - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Coronavirus, risalgono i contagi: in Toscana 90 nu... - Agenpress : Coronavirus. 930mila morti nel mondo. Oltre 29mln di contagi. Risalgono in Russia -