Catania | intensificati i contatti con Reginaldo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Alpotrebbe arrivare un attaccante con un passato in Serie A. Nel mirino del club etneo sembra essere finito l'esperto attaccante classe '83Ferreira da Silva, nell'ultima stagione protagonista con la maglia della Reggina (sei gol in trenta presenze complessive tra Campionato e Coppa Italia). Secondo quanto raccolto da TuttoC.com si stanno intensificando iper portare il brasiliano in rossazzurro. ITA Sport Press.

