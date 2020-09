Casarano: positivo a test corona virus carabiniere rientrato da matrimonio di un collega in Calabria Screening di chiunque abbia avuto contatti con lui negli ultimi giorni (Di mercoledì 16 settembre 2020) È rientrato dalla Calabria dopo aver festeggiato il matrimonio di un collega, scoprendo di essere stato contagiato dal coronavirus. Ad essere risultato positivo un carabiniere di Casarano, che ha eseguito il testo al suo ritorno. Adesso l’intera Compagnia dei carabinieri cittadina è stata sottoposta a tampone, oltre ovviamente agli invitati del festeggiamento in terra calabrese. Il militare, come sottolinea il Comandante del Nucleo investigativo di Lecce, Francesco Mandia, è stato messo in isolamento e la Asl ha iniziato lo Screening completo con tutti i contatti anche i comandanti delle stazioni del Casaranese, che si erano incontrati qualche giorno fa. Il ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 settembre 2020) Èdalladopo aver festeggiato ildi un, scoprendo di essere stato contagiato dal. Ad essere risultatoundi, che ha eseguito ilo al suo ritorno. Adesso l’intera Compagnia dei carabinieri cittadina è stata sottoposta a tampone, oltre ovviamente agli invitati del festeggiamento in terra calabrese. Il militare, come sottolinea il Comandante del Nucleo investigativo di Lecce, Francesco Mandia, è stato messo in isolamento e la Asl ha iniziato locompleto con tutti ianche i comandanti delle stazioni del Casaranese, che si erano incontrati qualche giorno fa. Il ...

