Campania | 186 nuovi positivi Nessun deceduto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Unità di Crisi Regionale ha diffuso i dati relativi alla situazione del coronavirus in. Su 6.072 tamponi analizzati oggi, sono risultati 186. 69 persone sono invece guarite, mentre non è stato registrato(totale 452).

Contagi in lieve crescita in Campania nel bollettino dell'unità di crisi relativo al 16 settembre Positivi del giorno: 186 Tamponi del giorno: 6.072 Totale positivi: 9.537 Totale tamponi ...Questo il bollettino di oggi 16 settembre licenziato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi del giorno: 186. Tamponi del giorno: 6.072. Totale positivi: 9.537. Totale tamponi: 511.535. D ...Torna a salire il numero di nuovi positivi in Campania: oggi ci sono 186 nuovi contagiati, 50 in più di ieri ma con 2.117 tamponi in più effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore ...