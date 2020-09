Calciomercato Genoa – Ufficiali quattro nuovi acquisti: ecco chi sono (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Calciomercato Genoa è sempre più scatenato e nella giornata odierna ha Ufficializzato quattro nuovi acquisti, che erano ormai ufficiosamente già stati bloccati. ecco chi sono i 4 nuovi innesti La squadra del Grifone ha depositato in Lega i contratti di: Milan Badelj che arriva dalla Lazio a titolo definitivo, di Filippo Melegoni dell’Atlantico, di Miha Zajc dal Fenerbahce e di Edoardo Goldaniga dal Sassuolo, questi ultimi tre giungono in Liguria a titolo temporaneo. Manca ancora un attaccante Nonostante il Genoa sia scatenato sul mercato manca ancora una pedina fondamentale per Maran e cioè un attaccante. In queste ore Raiola manager di Pinamonti sta incontrando i dirigenti ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilè sempre più scatenato e nella giornata odierna hazzato, che erano ormai ufficiosamente già stati bloccati.chii 4innesti La squadra del Grifone ha depositato in Lega i contratti di: Milan Badelj che arriva dalla Lazio a titolo definitivo, di Filippo Melegoni dell’Atlantico, di Miha Zajc dal Fenerbahce e di Edoardo Goldaniga dal Sassuolo, questi ultimi tre giungono in Liguria a titolo temporaneo. Manca ancora un attaccante Nonostante ilsia scatenato sul mercato manca ancora una pedina fondamentale per Maran e cioè un attaccante. In queste ore Raiola manager di Pinamonti sta incontrando i dirigenti ...

