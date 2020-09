Beautiful | anticipazioni 18 settembre | Liam comincia ad indagare sul passato di Flo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuovo appuntamento con legiornaliere di, riguardanti ciò che accadrà nella puntata del 182020. L’appuntamento è come sempre alle 13:40 su canale 5, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Hope si sarà rifiutata di passare la prima notte di nozze con Thomas. La giovane non è ancora pronta a concedersi al neo marito e avràl’intera nottata al telefono con, il quale le avrà dichiarato di nuovo il suo amore. Brooke, consapevole dei veri sentimenti della figlia, le chiederà di annullare le nozze con Thomas, mentrecomincerà le sue indagini su Flo. Riuscirà a scoprire il misterioso ‘segreto’?, trama 18 ...