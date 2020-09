Azzolina rassicura: “Nessun nuovo lockdown”. E attacca di nuovo Salvini (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro dell’istruzione in collegamento su Rai 3 esclude categoricamente il rischio di una nuova chiusura. E sul leader della Lega, Azzolina è dura: “Non ha portato proposte, ma solo allarmismo tra gli italiani”. Lucia Azzolina torna a parlare, nei giorni in cui il mondo della scuola sta tornando pian piano alla normalità. Il ministro … L'articolo Azzolina rassicura: “Nessun nuovo lockdown”. E attacca di nuovo Salvini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro dell’istruzione in collegamento su Rai 3 esclude categoricamente il rischio di una nuova chiusura. E sul leader della Lega,è dura: “Non ha portato proposte, ma solo allarmismo tra gli italiani”. Luciatorna a parlare, nei giorni in cui il mondo della scuola sta tornando pian piano alla normalità. Il ministro … L'articolo: “Nessunlockdown”. Ediproviene da www.meteoweek.com.

