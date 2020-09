Arco paralimpico | primo raduno azzurro | in missione verso Tokyo 2021

umbriaOn : #Terni, #sport #paralimpico e #accoglienza: «Serve un cambio di #mentalità» -

Ultime Notizie dalla rete : Arco paralimpico

La Gazzetta dello Sport

E’ stato presentato questa mattina alla stampa, nella sala conferenze de Lo Quarter, il calendario di eventi per i festeggiamenti del Santo Patrono con la presenza del Sindaco Mario Conoci, del presid ...(ANSA) - ALGHERO, 14 SET - Utilizzare il ponte tra estate e autunno rappresentato da San Michele, patrono della città, che si celebra il 29 settembre, per dare continuità alla programmazione di eventi ...La pluricampionessa italiana del Tandem Beatrice Cal ain mountain bike da San Vito a Bibione oltre ogni limite. Sabato 12 settembre Di là e di ca da l’argin da San Vito a Bibione in mountain bike non ...