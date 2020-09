Ancona | vasto incendio nella zona del porto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Unè divampatoportuale di, in un’area con diverse attività tra cui un’azienda produttrice di azoto liquido. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35, sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Non si contano al momento feriti, da accertare le cause dell’, divampato all’interno di un capannone. Il consiglio, da parte del comune di, è quello di tenere le finestre chiuse, in attesa delle analisi dell’Arpam. L'articolo proviene da Italia Sera.

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - Agenzia_Ansa : Un vasto #incendio divampa nel porto di #Ancona - giornali_it : Ancona, vasto incendio divampa al porto. Il comune chiude scuole e parchi: “Limitate gli spostamenti e tenete le fi… - Lisuccen : RT @Agenzia_Italia: Vasto incendio nel porto di Ancona - fabbri333 : Un vasto incendio è divampato nel porto di Ancona - Marche - -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona vasto

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella notte nell'area del porto di Ancona. Il rogo è stato innescato, per cause ancora in via di accertamento, poco dopo la mezzanotte all'interno di un ca ...Inferno di fuoco al porto di Ancona. Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale della città marchigiana, all'interno di un capannano d ...Il rogo stanotte all’ex Tubimar, il Comune ha chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all’aperto, in attesa delle analisi de ...