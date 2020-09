Alvino: "Osimhen operazione da all in. Per me a Parma in porta Meret" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Osimhen non deve essere messo sotto pressione con certe etichette 'E' da Napoli o non è da Napoli'. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo: "non deve essere messo sotto pressione con certe etichette 'E' da Napoli o non è da Napoli'.

