Wanda Nara si fa fotografare il sedere dal figlio: è bagarre tra Codacons e Il Fatto Quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Wanda Nara è stata immortalata nel momento in cui il figlio le fotografa il fondoschiena. Una scena che ha indispettito il Codacons, che con un comunicato ha Fatto sapere di aver denunciato l'accaduto alla Procura per violazione delle norme sulla privacy dei minori. Alla base dell'omicidio di Colleferro vi sono anche i modelli sbagliati proposti dai social network, dove regnano rapper e influencer che lanciano ai più giovani messaggi deviati e spesso pericolosi. Un esempio di messaggio profondamente sbagliato è quello dato dalla nota influencer Wanda Nara che, in questi giorni, è comparsa in una foto dove il figlio le fotografa il lato B, una forma di violenza verso i minori che vale ora alla star di Instagram, ...

