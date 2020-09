Violenta lite a Roma, uomo accoltellato a morte: la vittima è Emanuele Mattei (Di martedì 15 settembre 2020) Violenta lite sfociata nel sangue a Roma, dove un uomo è stato ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, all’altezza del civico 14. La vittima è Emanuele Mattei, un 43enne Romano residente in zona Marconi, molto conosciuto e benvoluto da tutto il quartiere. «Hanno ucciso un buono, un ‘mattacchione’, una sorta di mascotte del quartiere», raccontano i conoscenti. Le indagini Non si conoscono ancora le motivazioni dietro la lite che ha portato alla morte dell’uomo. Al momento sono stati fermati 2 uomini: un 48enne italiano residente in provincia di Viterbo e un 46enne egiziano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autore materiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020)sfociata nel sangue a, dove unè stato ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, all’altezza del civico 14. La, un 43enneno residente in zona Marconi, molto conosciuto e benvoluto da tutto il quartiere. «Hanno ucciso un buono, un ‘mattacchione’, una sorta di mascotte del quartiere», raccontano i conoscenti. Le indagini Non si conoscono ancora le motivazioni dietro lache ha portato alladell’. Al momento sono stati fermati 2 uomini: un 48enne italiano residente in provincia di Viterbo e un 46enne egiziano. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’autore materiale ...

