Ultime Notizie Roma del 15-09-2020 ore 18:10 (Di martedì 15 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vogliamo ancora del coronavirus dati contagi in Israele quasi 5000 casi 4812 in 24 ore finora un record i morti da inizio pandemia sono arrivati a 1136 venerdì scatterà in tutto il paese un nuovo look da un totale di 3 settimane l’Europa vedrà un aumento dei decessi da covid-19 novembre secondo lo m s calo dei contagi Intanto in Italia 1024 ore ieri in attesa dei dati di oggi 14 morti Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele nel mondo i decessi legati al covid superano quota 925 Mila con gli Stati Uniti è l’India che si avvicinano rispettivamente alle 195080 mila vittime che mi addormento multa dell’antitrust a Poste Italiane sanzione di 5 milioni diil massimo consentito dalla legge per avere adottato una pratica commerciale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vogliamo ancora del coronavirus dati contagi in Israele quasi 5000 casi 4812 in 24 ore finora un record i morti da inizio pandemia sono arrivati a 1136 venerdì scatterà in tutto il paese un nuovo look da un totale di 3 settimane l’Europa vedrà un aumento dei decessi da covid-19 novembre secondo lo m s calo dei contagi Intanto in Italia 1024 ore ieri in attesa dei dati di oggi 14 morti Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele nel mondo i decessi legati al covid superano quota 925 Mila con gli Stati Uniti è l’India che si avvicinano rispettivamente alle 195080 mila vittime che mi addormento multa dell’antitrust a Poste Italiane sanzione di 5 milioni diil massimo consentito dalla legge per avere adottato una pratica commerciale ...

romeoagresti : La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare… - fanpage : Pronti, via. E la classe finisce subito in quarantena. Dopo appena mezz'ora tutti in quarantena. #tuttiascuola - fanpage : Allarme degli esperti: “Il coronavirus attacca anche il cervello” #15settembre - Domenico1oo777 : RT @romeoagresti: La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare #Suarez… - nicolapasa : RT @romeoagresti: La #Juventus nelle ultime ore ha riscontrato segnali (particolarmente) negativi circa l’iter che dovrebbe portare #Suarez… -