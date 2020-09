Tragedia del Grossetano, muore bambino di un anno e mezzo (Di martedì 15 settembre 2020) Un bambino di un anno e mezzo è morto oggi a Manciano, inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari inviati dal 118, intervenuti nella casa dove il piccolo viveva su richiesta dei ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 settembre 2020) Undi unè morto oggi a Manciano, inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari inviati dal 118, intervenuti nella casa dove il piccolo viveva su richiesta dei ...

“Un’altra tragedia colpisce la nostra città. Dopo i tanti lutti che la recente pandemia ha dolorosamente causato anche alla nostra Comunità e mentre ancora si consumano vicissitudini e preoccupazioni ...

Tragedia a Taranto: 48 enne si lancia dal Ponte Punta Penna

Tragedia questa mattina a Taranto. Un uomo infatti si è tolto la vita lanciandosi dl ponte punta penna nei pressi de cantieri Buffoluto. Per l’uomo, un 48 enne, non c’é stato nulla da fare. Fatale è s ...

Castellabate, cade da oltre 20 metri 21enne miracolosamente illeso

Tragedia sfiorata all'alba nel paese di Benvenuti al Sud. Un 21enne del posto è rimasto miracolosamente illeso dopo essere caduto sugli scogli, a San Marco di Castellabate, da un’altezza di oltre vent ...

