Scuola, avanti con le riaperture Mercoledì tocca al Friuli Venezia Giulia (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Tra tanti problemi e diverse criticità ancora sul tappeto, il mondo della Scuola ha lentamente intrapreso la strada del ritorno verso la normalità. Ii punti interrogativi sono sempre tanti. Studenti sui banchi già da lunedì 7 settembre, in Alto Adige, ma la vera prova di ripartenza è andata in scena lunedì scorso, 14 settembre, quando hanno riaperto le strutture scolastiche di 13 regioni, anche se non sono pochi gli istituti che a causa di una serie di problemi hanno preferito rinviare la ripresa della lezioni. Studenti nuovamente in classe, quindi, nel Lazio (ma non a Rieti, dove il sindaco ha fissato al 24 settembre l'apertura degli istituti di competenza comunale, che sono asili, elementari e medie), Liguria (con rinvio al 24 a La Spezia), Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, ... Leggi su agi (Di martedì 15 settembre 2020) AGI - Tra tanti problemi e diverse criticità ancora sul tappeto, il mondo dellaha lentamente intrapreso la strada del ritorno verso la normalità. Ii punti interrogativi sono sempre tanti. Studenti sui banchi già da lunedì 7 settembre, in Alto Adige, ma la vera prova di ripartenza è andata in scena lunedì scorso, 14 settembre, quando hanno riaperto le strutture scolastiche di 13 regioni, anche se non sono pochi gli istituti che a causa di una serie di problemi hanno preferito rinviare la ripresa della lezioni. Studenti nuovamente in classe, quindi, nel Lazio (ma non a Rieti, dove il sindaco ha fissato al 24 settembre l'apertura degli istituti di competenza comunale, che sono asili, elementari e medie), Liguria (con rinvio al 24 a La Spezia), Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, ...

msgelmini : Per colpa del governo si torna in classe tra mille incertezze. Per questo l’ordinanza di Regione Piemonte - che pre… - Agenzia_Italia : Scuola, avanti con le riaperture Mercoledì tocca al Friuli Venezia Giulia - simolu66 : RT @msgelmini: Per colpa del governo si torna in classe tra mille incertezze. Per questo l’ordinanza di Regione Piemonte - che prevede auto… - DonatoCavallo6 : Infatti la scuola italiana è superata da tutti, francesi inglesi spagnoli Soprattutto tedeschi mille miglia avanti.… - avcnlxa : RT @thatnightinmad: immaginate pensare che andare a scuola a piedi o meno definisca l’educazione e il rispetto di una persona, ignorando ch… -