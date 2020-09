Rudy Zerbi, il faccia a faccia nella notte in centro a Roma: “Me la sono vista brutta” (Di martedì 15 settembre 2020) Disavventura nella notte per Rudy Zerbi. Il discografico stava tornando a casa, in un quartiere residenziale della zona nord di Roma, quando si è trovato faccia a faccia con un cinghiale che si aggirava indisturbato tra le auto parcheggiate. È stato lui stesso a documentare l’accaduto con una serie di video pubblicati nelle sue storie di Instagram. Purtroppo, a Roma i cinghiali non sono una novità ma questo esemplare era piuttosto grosso, come dimostrano le immagini che lo immortalano vicino a una Smart. Il professore di Amici ha raccontato il tutto nei dettagli, con tanto di colonna sonora inquietante (quella di X Files). E quando ad un tratto infatti il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Disavventuraper. Il discografico stava tornando a casa, in un quartiere residenziale della zona nord di, quando si è trovatocon un cinghiale che si aggirava indisturbato tra le auto parcheggiate. È stato lui stesso a documentare l’accaduto con una serie di video pubblicati nelle sue storie di Instagram. Purtroppo, ai cinghiali nonuna novità ma questo esemplare era piuttosto grosso, come dimostrano le immagini che lo immortalano vicino a una Smart. Il professore di Amici ha raccontato il tutto nei dettagli, con tanto di colonnara inquietante (quella di X Files). E quando ad un tratto infatti il ...

