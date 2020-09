Roma, incidente stradale a Tor Sapienza: muore un ciclista (Di martedì 15 settembre 2020) Tragico incidente stradale nelle vie della capitale italiana: a Roma un ciclista muore dopo un violento scontro con una macchina. Tornano a macchiarsi di rosso le strade della capitale italiana. A Roma un ciclista muore dopo un violento scontro con un’autovettura. Il sinistro è avvenuto esattamente in Via Guglielmo Sansoni nella zona di Tor Sapienza. La vittima, come detto poc’anzi, è stato un uomo di 51 anni che, assieme alla sua bicicletta, è stato letteralmente travolto da un’autovettura. Per lui, dal momento dopo l’impatto, non c’è stato nulla da fare. La vicenda è accaduta ieri sera, lunedì 14 settembre, a serata inoltrata. L’uomo, rimasto poi senza vita, ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020) Tragiconelle vie della capitale italiana: aundopo un violento scontro con una macchina. Tornano a macchiarsi di rosso le strade della capitale italiana. Aundopo un violento scontro con un’autovettura. Il sinistro è avvenuto esattamente in Via Guglielmo Sansoni nella zona di Tor. La vittima, come detto poc’anzi, è stato un uomo di 51 anni che, assieme alla sua bicicletta, è stato letteralmente travolto da un’autovettura. Per lui, dal momento dopo l’impatto, non c’è stato nulla da fare. La vicenda è accaduta ieri sera, lunedì 14 settembre, a serata inoltrata. L’uomo, rimasto poi senza vita, ...

